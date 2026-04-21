MePA nuove funzioni per le Richieste di offerta | arrivano gli avvisi di indagine di mercato
La piattaforma Acquistinretepa, gestita da Consip, ha aggiunto una nuova funzione alle procedure di gara digitali. Si tratta degli avvisi di indagine di mercato, strumenti che consentono alle amministrazioni di raccogliere informazioni prima di inviare le Richieste di offerta. Questa novità mira a facilitare le fasi preliminari delle procedure di acquisto pubbliche, offrendo un metodo più strutturato per valutare il mercato.
Acquisti in Rete PA (acquistinretepa), piattaforma gestita da Consip, introduce una nuova funzionalità nell’ambito delle gare digitali: si tratta degli avvisi di indagine, strumenti pensati per supportare le amministrazioni nella fase preliminare alle Richieste di offerta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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