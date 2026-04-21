Meloni | Il dl sicurezza non è un pasticcio

Il dibattito sul decreto sicurezza torna alla ribalta con la presa di posizione della premier, che afferma che la normativa non rappresenta un pasticcio ma piuttosto una misura di buon senso. La discussione si concentra sulla validità e sulla chiarezza delle norme approvate, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e modifiche. La questione coinvolge diverse forze politiche, impegnate a valutare le implicazioni pratiche del decreto e le eventuali revisioni da apportare.

AGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza ("non è un pasticcio ma una norma di buon senso") e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, annuncia che i rilievi del Quirinale saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Mentre a Milano la premier parla con i giornalisti a margine della sua visita al Salone del Mobile è caos alla Camera con le opposizioni che occupano i banchi del governo durante l'esame in Aula del decreto sicurezza. Le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera . Dopo la bocciatura delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, i deputati dell'opposizione hanno occupato l'emiciclo e i banchi del governo.🔗 Leggi su Agi.it

MELONI E IL BRACCIO DI F. CON MATTARELLA: SUL DL SICUREZZA NESSUN PASTICCIO LA NORMA RESTA

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