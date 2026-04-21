Marcolin | Al Napoli serve freschezza per Conte

Il Napoli si trova in un momento difficile, con alcune difficoltà evidenti a livello di prestazioni e risultati. Dario Marcolin ha commentato la situazione, sottolineando come la squadra abbia bisogno di rinnovarsi e di recuperare energia per affrontare al meglio le sfide future. La valutazione finale sulla stagione dipenderà in larga misura da come il club riuscirà a gestire questi aspetti e a mettere in campo una squadra più fresca e motivata.

Il Napoli vive un momento delicato, ma per Dario Marcolin il giudizio finale dipenderà soprattutto da come la squadra chiuderà la stagione. Intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, l’ex azzurro ha invitato a guardare il quadro completo, pur riconoscendo che dentro il gruppo qualcosa oggi appare più pesante rispetto a qualche settimana fa. Secondo Marcolin, il secondo posto avrebbe un valore importante anche per dare il giusto peso al lavoro fatto durante l’anno. Allo stesso tempo, però, l’ex centrocampista ritiene che per continuare con Antonio Conte servirà intervenire sulla rosa, inserendo nuova energia e alleggerendo uno spogliatoio che gli appare meno brillante sul piano mentale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Marcolin: “Al Napoli serve freschezza per Conte” Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Como, chi sfida l’Inter? Tra il tabù di Conte e la freschezza di Fabregas Leggi anche: Nuovo Ct Italia, Conte, ci risiamo? Ma serve una ?impresa? per strapparlo al Napoli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DARIO MARCOLIN: ALISSON NON PUO’ NON GIOCARE, E’ UN PICCOLO KVARA IN UN NAPOLI SOLIDO; Marcolin sicuro: Il Milan può conquistare lo Scudetto? Tra un anno, con qualche rinforzo. Allegri arriverà in Champions League; Napoli-Lazio, Dario Marcolin: Alisson merita di giocare titolare; Alisson merita di giocare titolare, l’affermazione dell’ex calciatore del Napoli. Marcolin sul gol annullato al Napoli: Muscoli contro muscoli, non capisco qual è il contattoDario Marcolin, ex calciatore tra le tante del Napoli che oggi lavora per DAZN, ha commentato l'episodio del gol annullato a Gutierrez nel secondo tempo del match di Bergamo, poi vinto dall'Atalanta ... tuttomercatoweb.com Marcolin: Con la Lazio giocherà Alisson, il Napoli ha bisogno del piccolo KvaraPensando al prossimo anno è possibile che uno dei ‘Fab Four’ non venga confermato e magari si riparte al 4-3-3. tuttonapoli.net - STEFANO MARCOLIN - Si ringrazia Giulio Capello. ( Luca) facebook #Marcolin si proietta su #MilanJuve Il suo pensiero x.com