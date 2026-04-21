Maggioranza in affanno | salta il consiglio comunale tra assenze pesanti e tensioni interne

A Casal di Principe la seduta del consiglio comunale è saltata a causa di numerose assenze tra i membri della maggioranza. La situazione si è fatta complicata anche per le tensioni interne che si sono manifestate durante la riunione, rendendo difficile mantenere la compattezza dell’esecutivo. Il sindaco Ottavio Corvino si è trovato a dover gestire un momento di crisi politica all’interno dell’amministrazione comunale.

Aria tesa a Casal di Principe, dove la maggioranza guidata dal sindaco Ottavio Corvino mostra segnali evidenti di cedimento. Il consiglio comunale convocato per ieri, 20 aprile, è infatti saltato per mancanza del numero legale, a causa dell’assenza di tre consiglieri di maggioranza: Mafalda.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bagnoli, tensioni tra manifestanti “No America’s Cup” e forze dell’ordine durante consiglio comunaleMomenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in...