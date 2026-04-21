L’Unione tracolla La stagione Pd-Pdl e l’arrivo di Monti

L’Unione attraversa un momento di crisi mentre si apre una nuova fase politica con l’arrivo del governo Monti. La lunga alternanza tra i governi guidati da Prodi e Berlusconi, durata dal 1994 al 2011, si interrompe e si inserisce un nuovo assetto. La scena politica si prepara a cambiare, con le forze di centrosinistra e centrodestra che si trovano ad affrontare sfide inedite.

L’alternanza fra Prodi e Berlusconi, che è una cifra della seconda repubblica dal 1994 al 2011, affronta una nuova stagione. Nel 2006 Prodi vince di misura con un centrosinistra diviso e litigioso. Durerà due anni, poi si tornerà al voto. Nel frattempo, nasce il Pd, che con Walter Veltroni punta tutto sulla vocazione maggioritaria. Il Cavaliere centra l’obiettivo e torna al governo. Fonda un partito unico dei moderati, che si spezzerà nel 2010 con il celebre scontro con Gianfranco Fini. L’inizio della fine per il governo Berlusconi, sotto attacco anche per le inchieste giudiziarie sulle cene di Arcore. La speculazione intanto prende di mira il debito italiano, dopo il default greco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Unione tracolla. La stagione Pd-Pdl e l’arrivo di Monti Notizie correlate Leggi anche: Aliexpress Borse A Tracolla A Tracolla: La nostra opinione Monti chiama all’unione: il centrosinistra si spacca sul gas russoIl dibattito parlamentare tra i due rami dello Stato, scaturito dall’informativa urgente della presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha...