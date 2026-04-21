Libano 15 ponti distrutti | costi enormi e nuovi confini occupati

In Libano, quindici ponti sono stati distrutti o gravemente danneggiati a causa di recenti attacchi israeliani. Questa distruzione ha provocato danni significativi alle infrastrutture del paese, con costi elevati per la ricostruzione e l’occupazione di nuovi confini. La situazione ha creato conseguenze immediate sulla mobilità e sulle attività quotidiane della popolazione locale.

Il Libano affronta una devastazione infrastrutturale senza precedenti con quindici ponti distrutti o gravemente compromessi dai recenti attacchi israeliani. Mentre Trump lancia minacce di demolizione dei collegamenti stradali in Iran, Netanyahu agisce sul campo in Libano, trasformando i territori libanesi in zone di occupazione attraverso la creazione di una nuova linea gialla. Fayez Rasamny, responsabile del dipartimento dei lavori pubblici e dei trasporti libanese, ha fornito un bilancio parziale tramite l’emittente televisiva LBC. Al momento, il conteggio dei ponti colpiti dai bombardamenti raggiunge quota 15. Le stime economiche per il ripristino di queste arterie sono enormi: il governo prevede costi che oscillano tra i 7 e gli 8 miliardi di dollari, sebbene manchi ancora un calcolo definitivo sui danni totali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, 15 ponti distrutti: costi enormi e nuovi confini occupati Notizie correlate Libano, l'esercito e i civili cercano di sostituire i ponti distrutti dagli attacchi di IsraeleL’esercito libanese, con l’aiuto dei civili, ha riempito il letto del fiume Litani, nel villaggio di Tayr Filsay, così da costruire un punto di... Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini - L'intervista a BoeriIn un’epoca definita dal caos e dall’incertezza, la ricerca di un nuovo ordine mondiale passa inevitabilmente attraverso la capacità di connettere i... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Nel Sud del Libano, senza tregua: i ponti distrutti sul fiume Litani, interi distretti sono isolati. Mentre Trump minaccia di distruggere i ponti in Iran, Netanyahu distrugge i ponti in LibanoPer ora sono 15. Il ministro dei lavori pubblici Rasamny dice che ricostruirli costerà almeno 8 miliardi di dollari. Intanto Israele sta occupando interi territori ... dire.it Nel Sud del Libano, senza tregua: i ponti distrutti sul fiume Litani, interi distretti sono isolatiTra piantagioni di banani e serre di pomodorini, è su questo tratto di strada, unico rimasto aperto tra Tiro e Sidone, che due giorni fa è piombata parte delle centinaia di missili israeliani ... corriere.it