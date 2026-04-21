Durante la campagna elettorale per la presidenza della Federcalcio, si è verificato un momento in cui un candidato ha condiviso una posizione con il suo avversario riguardo alle scommesse. In quell'occasione, è stato riconosciuto che entrambi concordano su un aspetto specifico legato a questo tema. La discussione ha attirato l’attenzione, coinvolgendo figure di spicco del calcio italiano.

Ad un certo punto della campagna elettorale per la presidenza della Federcalcio, è successo: Abodi ha dato ragione a Gravina almeno su un punto, le scommesse. Una delle ultime richieste fatte dal presidente dimissionario al governo, e che il ministro accoglie, almeno come principio, postuma: “ All’estero – dice Abodi in audizione al Senato – le scommesse sono un veicolo di promozione dello sport, anche se mettono un freno alla pubblicità. In Italia il calcio, cioè l’organizzatore dell’evento, non incassa nulla “. “Resto dell’idea sulla pubblicità che bisogna contrastare l’economia criminale delle scommesse illegali ed evitare che si faccia pubblicità diretta o indiretta di soggetti che non sono censiti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le scommesse mettono d’accordo persino Abodi e Gravina

Notizie correlate

Abodi e Gravina stavolta accomunati: consulta antiusura, da Bari “dissenso e preoccupazione” in tema di scommesse "L'azzardo non può essere considerato un motore di sviluppo ma un moltiplicatore di povertà, dipendenze e usura"Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione antiusura “Giovanni XXIII” di Bari: «Di fronte alle recenti dichiarazioni del Ministro dello Sport...

"Si assuma le responsabilità". Abodi chiede le dimissioni di GravinaIl day after della terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia ai Mondiali di calcio "non è un giorno normale" per il calcio italiano e per...

Aggiornamenti e dibattiti

Le scommesse mettono d’accordo persino Abodi e GravinaAd un certo punto della campagna elettorale per la presidenza della Federcalcio, è successo: Abodi ha dato ragione a Gravina almeno su un punto, le scommesse. Una delle ultime richieste fatte dal ... ilnapolista.it

Abodi: All’estero le scommesse promuovono il calcio, da noi i club non prendono un euroROMA – All’estero le scommesse sono un veicolo di promozione dello sport, anche se mettono un freno alla pubblicità. In Italia il calcio, cioè l’organizzatore dell’evento, non incassa nulla. Tra le ... dire.it