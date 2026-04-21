Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi si concentrano sui negoziati tra Iran e Stati Uniti, con aggiornamenti sui progressi e le difficoltà incontrate durante le discussioni. Viene riportata anche la posizione della presidenza della Repubblica italiana rispetto a un decreto di recente approvazione, con le obiezioni sollevate dall’ente governativo. La situazione politica internazionale e le reazioni nazionali si intrecciano in queste notizie di apertura.

I negoziati fra Iran e Stati Uniti, le obiezioni della presidenza della Repubblica al "decreto sicurezza", e l'indagine su attività di spionaggio illegali La maggior parte dei giornali si occupa in apertura dei negoziati fra Iran e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente, con l’incontro previsto per oggi a Islamabad, in Pakistan, sul quale però non c’è ancora la certezza della partecipazione della delegazione iraniana, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia di non prolungare il cessate il fuoco oltre la scadenza fissata al 22 aprile. Qualche giornale titola invece sulle obiezioni della...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 19 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di lunedì 20 aprile; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Fiorentina quasi salva, il Lecce non mollaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine dei quotidiani: ecco come aprono i giornali nazionaliQueste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 15 aprile 2026. firenzeviola.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 21 aprile - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Prosegue il braccio di ferro tra Usa e Iran, il tycoon: "trattate o vi distruggo". Massacro in Lousiana, uccisi 8 bambini in una 'lite familiare'. #ANSA x.com