Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio

Il 25 aprile si è svolto un corteo che si è mosso verso la base militare di Camp Darby, con l’obiettivo di protestare contro la presenza di basi militari e le politiche di guerra. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso attraverso striscioni e interventi. La protesta si inserisce in una più ampia mobilitazione contro le iniziative militari sul territorio nazionale.

Rilanciare la contestazione alle basi militari sul territorio, ma in generale alle politiche di guerra. Il Movimento No Base annuncia la prossima manifestazione per il 25 Aprile, che partirà da via Vecchia Livornese 788 alle ore 10. L'appello è quello alla partecipazione, al fine di riaffermare i.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sigonella, Aviano e Camp Darby: le basi militari in Italia e gli accordi che le regolano