Le notizie ufficiali indicano l'assenza di un percorso prioritario dedicato ai pazienti oncologici, lasciando molti a confrontarsi con lunghe attese e difficoltà nell’accesso alle cure. Questa discrepanza tra quanto comunicato e la situazione reale si manifesta chiaramente nelle testimonianze di chi vive quotidianamente questa condizione. Una donna ha raccontato le sue esperienze, evidenziando le difficoltà incontrate nel sistema sanitario durante il percorso di diagnosi e trattamento.

Un abisso separa gli annunci ufficiali dalla realtà quotidiana dei malati. Lo sfogo di una donna della provincia mette a nudo i ritardi: "Sono oncologica, sono stata al Cup a prenotare un accertamento per il presentarsi di nuovi problemi di salute, ma mi hanno detto che là non c’è alcun percorso prioritario. Dunque nessun posto nei tempi indicati dall’impegnativa se non pagando". Eppure l’ Ast Ancona, il 10 marzo aveva annunciato l’"approvazione del modello operativo per la presa in carico del paziente oncologico – approvazione". Un piano ambizioso per sollevare i malati dall’onere burocratico della ricerca di posti al Cup, introducendo il ‘ case manager ’, una figura professionale dedicata a seguire il paziente passo dopo passo, coordinando esami e follow-up tra ospedale e territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amara sorpresa per gli oncologici: "Non c’è alcun percorso prioritario"

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