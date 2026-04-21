La presidenza Ue lancia l' allarme | Possibili carenze di carburante a breve termine

La presidenza dell'Unione Europea ha comunicato che potrebbe verificarsi una carenza di carburante nei prossimi tempi. Secondo quanto riferito, si tratta di una possibilità concreta, anche se non certa, che potrebbe influenzare i servizi di trasporto. L'avviso è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea come questa eventualità possa manifestarsi nel breve termine. Nessuna indicazione è stata fornita su cause o misure preventive.

Così il ministro dei Trasporti cipriota, Alexis Vafeades, della presidenza di turno Ue, in vista della videoconferenza informale di oggi dei Ministri dei Trasporti Ue "Ci troviamo di fronte alla possibilità, e sottolineo la parola possibilità, di una carenza di carburante per i trasporti. L'evolversi della crisi geopolitica in Medio Oriente ha evidenziato che l'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema di approvvigionamento di carburante a breve termine, e di questo dobbiamo discutere, dobbiamo esserne consapevoli. Ma abbiamo anche un problema di domanda a medio e lungo termine, e questo deve essere neutralizzato". Così il ministro dei Trasporti cipriota, Alexis Vafeades, della presidenza di turno Ue, in vista della videoconferenza informale di oggi dei Ministri dei Trasporti Ue.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La presidenza Ue lancia l'allarme: "Possibili carenze di carburante a breve termine" Notizie correlate Leggi anche: L'Ue ribadisce, 'non ci sono carenze di carburante per aerei, monitoriamo'