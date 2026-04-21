La Francia conquista l’Italia! Il piano di Macron così mangiano i risparmi degli italiani

Negli ultimi mesi si sono intensificati i movimenti tra istituti finanziari e aziende in Europa, con la Francia che ha consolidato alcune sue posizioni nel mercato italiano. Le operazioni coinvolgono banche e investimenti di notevoli dimensioni, tra prestiti e partecipazioni. Le mosse sembrano inserirsi in un quadro più ampio di ridefinizione degli equilibri tra paesi europei, senza che siano stati ancora divulgati dettagli ufficiali sulle strategie coinvolte.

Non è solo una questione di finanza. Dietro le grandi operazioni che si stanno muovendo tra banche, partecipazioni e prestiti miliardari, c’è chi intravede una strategia più ampia, fatta di equilibri europei e di rapporti di forza che si stanno lentamente ridefinendo. Una partita che si gioca lontano dai riflettori, ma che riguarda direttamente il controllo dell’economia italiana. Negli ultimi anni, la presenza francese nei gangli strategici del sistema industriale e finanziario italiano è cresciuta in modo costante. Operazioni apparentemente scollegate tra loro iniziano a comporre un mosaico più ampio, in cui il ruolo della Francia diventa sempre più centrale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Francia conquista l’Italia! Il piano di Macron, così mangiano i risparmi degli italiani Notizie correlate Leggi anche: La Francia conquista l’Italia! Ecco il piano di Macron per mangiarsi i risparmi degli italiani La Francia aumenterà le sue testate nucleari: il piano di MacronNella giornata di ieri, Emmanuel Macron ha rivelato la propria intenzione di aumentare la difesa della Francia e dell’Europa sfruttando il nucleare. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Addio a Microsoft, la Francia si blinda: ecco cosa rischia l'Italia con il modello Trump; La sinistra francese che si rialza sia un modello per l'Italia (di S. Gentile); La chef marocchina premiata con 1 stella Michelin in Francia: 'A 6 anni già cucinavo, ora il successo; Così, con la visita di Leone, l’autoritaria Algeria cerca di riabilitarsi davanti all’Occidente. La Nfl conquista Parigi e giocherà ancora a Madrid. Match anche in AustraliaColpo grosso della National football league: nella sua campagna mondiale che tende a estendersi in nazioni differenti dagli Usa, conquista anche la Francia e l’Australia, mentre prolunga l’accordo per ... repubblica.it Il team guidato dallo jesino Andrea Cardinali conquista due argenti in Francia e domina anche la classifica tricolore L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/jesi/sport-paracadutismo-jesino-andrea-cardinali-brilla-francia-due-argenti-dominio-tric facebook