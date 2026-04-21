La celebre Festa Anni ’90 d’Europa arriva a Napoli | ingresso gratuito per tutti!

A Napoli si prepara un evento dedicato agli anni ’90, noto come Festa Anni ’90 d’Europa, che si terrà prossimamente nella città. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i partecipanti. L’evento, chiamato anche Nostalgia 90, sta attirando l’attenzione degli appassionati di musica e cultura di quegli anni. La festa si svolgerà in un luogo ancora da definire e promette di riproporre le atmosfere di quel decennio.

"> Nostalgia 90: Il Party Anni ’90 Che Sta Conquistando Napoli. Il 1° maggio 2026 segnerà una data importante per gli amanti della musica e della cultura pop: torna a Napoli il celebre party Nostalgia 90, un evento che ha già divertito migliaia di persone in tutto il Paese. Questa volta l’appuntamento è fissato all’Ex Base Nato, situata in via della Liberazione a Bagnoli, con ingresso completamente gratuito. La festa promette di riportare in vita i ricordi più indelebili degli anni ’90, creando un’atmosfera di festa che farà ballare ed emozionare grandi e piccini. Nostalgia 90 è molto più di un evento musicale; è una vera e propria esperienza multisensoriale che coinvolge la musica, lo spettacolo e un intrattenimento immersivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La celebre Festa Anni ’90 d’Europa arriva a Napoli: ingresso gratuito per tutti! Notizie correlate Leggi anche: Scopri il Giardino Romantico di Napoli: 14.000 mq di verde, ingresso gratuito per tutti. Pasquetta Vennerese: festa nel parco Rascolagatti a ingresso gratuitoA Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, il parco “Rascolagattti” ospiterà domani la “Pasquetta Vennerese” con ingresso gratuito. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Osteria Da Nea, 70 anni di attività: festa con i clienti in riva al Sile; EuroApe 2026: grande festa in Riviera; Festa per i 30 anni de Il Ciclone, Pieraccioni: Il 16 maggio ci si vede a Laterina e si brinda col ramato; Myanmar, ridotta di un sesto la pena di Aung San Suu Kyi. La celebre Festa Anni ’90 d’Europa arriva a Napoli: ingresso gratuito per tutti!Il 1° maggio 2026 segnerà una data importante per gli amanti della musica e della cultura pop: torna a Napoli il celebre party Nostalgia 90, un evento che ha già divertito migliaia di persone in tutto ... napolipiu.com Una festa speciale per gli 80 anni di Bibi BallandiIl Comune di Baricella scalda i motori per l’edizione 2026 di Chicagoland, e lo fa nel segno di Bibi Ballandi (nella foto). La manifestazione remember della celebre discoteca Chicago attiva tra la ... ilrestodelcarlino.it Gianluca #Mancini e la festa per i suoi 30 anni Presenti al party anche i compagni di squadra #Pellegrini, #Cristante, #ElShaarawy e #Gollini #ASRoma x.com Amica9 Tv. . Serie D, gir. H - Heraclea - #Barletta 1-3, esplode la festa per il ritorno in C 11 anni dopo - facebook.com facebook