InkPoster Duna L’arte digitale sbarca alla Design Week

Durante la Milano Design Week, per la prima volta, viene presentato InkPoster Duna, un’opera di arte digitale che consiste in un poster a colori realizzato con tecnologia ePaper. La stampa è incorniciata in una struttura scultorea progettata da Pininfarina. La creazione intende unire l’arte visiva con l’innovazione tecnologica, attirando l’attenzione di visitatori e professionisti del settore. La proposta si inserisce tra le novità esposte in questa fiera dedicata al design e alla creatività.

Per la prima volta, InkPoster Duna arriva alla Milano Design Week. Il poster artistico a colori in formato ePaper è racchiuso in una cornice scultorea firmata da Pininfarina. La collezione InkPoster Duna sarà esposta nello showroom di Reflex, offrendo un’esperienza diretta con la maestria progettuale di Pininfarina e l’arte digitale di qualità museale. Col suo ampio display in formato A1, simile a un foglio di carta, e una larghezza di oltre un metro, con la cornice fluida e scolpita in alluminio, InkPoster Duna è concepito come un vero oggetto di design. L’approccio distintivo di Pininfarina avvolge il display in Alcantara con cuciture eleganti, un materiale di alta gamma usato negli interni delle auto di lusso.🔗 Leggi su Quotidiano.net Notizie correlate Milano Design Week: l’AI trasforma l’arte in ascolto digitaleLa Milano Design Week del 2026 trasforma l’arte in un ponte verso il futuro digitale attraverso installazioni come Chiedi alla Luna. Zeekr sbarca in Italia: debutto ufficiale alla Milano Design Week 2026Zeekr approda ufficialmente in Italia nel 2026, scegliendo la Milano Design Week come palcoscenico per il suo debutto pubblico.