Incastrato tra le lamiere dopo il frontale | è in pericolo di vita

Un incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato frontalmente contro un ostacolo. La persona rimasta a bordo dell’auto è rimasta incastrata tra le lamiere e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono considerate molto gravi e non ancora sotto controllo, con il rischio di vita ancora presente. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un'altra notte è passata, ma le sue condizioni restano serie, molto serie: nella serata di lunedì non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. Sono gli ultimi aggiornamenti dal Civile di Brescia, dove è ancora ricoverato (appunto, in pericolo di vita) il ragazzo di 19 anni di Pozzolengo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente a San Severo, scontro frontale tra auto e furgone: morto un uomo rimasto incastrato tra le lamiereIncidente sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia: un'auto e furgone si sono scontrati per cause in via di accertamento. Frontale terrificante in Italia, 30enne incastrato tra le lamiere: “Trovato così”. Orrore davanti ai soccorritoriLa notte, quando le strade si svuotano e il rumore del traffico lascia spazio a un silenzio irreale, può trasformarsi in un confine sottile tra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schianto nella notte a Chions: incastrato tra le lamiere, 38enne in terapia intensiva; Finisce fuori strada con l’auto e resta incastrato tra le lamiere; Incastrato tra le lamiere dell'auto che prende fuoco, muore dopo lo schianto; Incastrato tra le lamiere dopo il frontale: è in pericolo di vita - BresciaToday. Schianto tra auto e furgone, un uomo incastrato tra le lamiere. Arriva anche l’eliambulanzaMONTOTTONE - L'incidente intorno alle 17 lungo la strada Montottonese, due le persone soccorse. Una delle due è stata elitrasportata a Torrette dopo essere stata estratta dall'abitacolo ... cronachefermane.it Grave incidente sull’A2 a Piano Lago: traffico in tilt, un ferito incastrato tra le lamiereLa situazione è ancora in fase di aggiornamento e si registrano pesanti rallentamenti al traffico. Sarebbero rimasti coinvolti due mezzi pesanti ... cosenza.gazzettadelsud.it “Codice Rosso” – Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna: incastrato dalla #PoliziaRomaCapitale Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”, il nostro personale del N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del II - facebook.com facebook Travolge un ciclista e non si ferma: incastrato da video e testimoni x.com