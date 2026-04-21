Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del mercato elettrico italiano, ha mostrato variazioni nel corso della giornata. L’andamento delle quotazioni è stato soggetto a fluttuazioni orarie, riflettendo le dinamiche di domanda e offerta nel settore dell’energia. Il PUN, che funge da riferimento per il prezzo dell’energia elettrica nel paese, viene aggiornato regolarmente e monitorato dagli operatori di mercato.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 21 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1136 €kWh. Analizzando la giornata precedente (20 Aprile 2026), le variazioni orarie hanno mostrato un prezzo minimo di 0,0622 €kWh e un massimo di 0,1543 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 15:00, mentre le ore serali, tra le 20:00 e le 22:00, hanno registrato i picchi di prezzo più elevati. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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