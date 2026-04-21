Il Milan sta attraversando un momento difficile in attacco, con numeri che mostrano un calo delle reti segnate nelle ultime partite. La squadra ha registrato una serie di partite senza gol e, di conseguenza, si parla di una possibile revisione completa del reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nessun giocatore è attualmente escluso da un possibile cambio di maglia o ruolo.

L'attacco del Milan è in crisi di gol e prestazioni: i numeri spaventano e portano a delle riflessioni da fare in vista del prossimo anno. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, partendo dall'attaccante più in difficoltà del pacchetto offensivo rossonero. Parliamo di Christian Pulisic, a quota zero gol da ormai quattro mesi. Infatti, l'ultima rete segnata dallo statunitense risale al 28 dicembre contro il Verona. 15 partite dopo, la sua involuzione è pazzesca e ha pesantemente influito sulla produzione di gol del Diavolo. Il quotidiano ricorda che l'americano si sta avvicinando al suo record di partite senza gol: furono infatti 16 consecutive nell'ultimo anno al Chelsea.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non segna più: numeri offensivi spaventosi e attacco da rifondare in estate

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