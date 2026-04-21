Il Leicester City potrebbe retrocedere stasera?

Stasera si decide il destino del Leicester City, che potrebbe essere ufficialmente condannato alla retrocessione. La squadra ha raccolto risultati deludenti nelle ultime partite, avvicinandosi pericolosamente alla zona pericolo in classifica. La situazione si è aggravata nel corso della stagione, portando i tifosi a temere il peggio. Restano da vedere se riuscirà a evitare la disfatta durante l’ultimo turno.

Breaking: Il Leicester City è sembrato un club che scivola sempre più velocemente lungo un pendio scivoloso in questa stagione. Anni di cattiva gestione e decisioni sbagliate hanno lasciato i Foxes in una battaglia per la retrocessione in campionato per la quale sono mal equipaggiati e apparentemente destinati alla League One. È difficile credere che questo sia lo stesso club che vinse la Premier League contro ogni previsione solo 10 anni fa, sollevò la FA Cup solo cinque anni fa e raggiunse una semifinale europea – perdendo contro la Roma in Conference League – quattro anni fa questo mese. Potrebbe piacerti Cosa è successo al Leicester City?.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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