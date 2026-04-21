Il giaguaro nebuloso torna a farsi vedere tra le montagne dell'Honduras dopo 10 anni | fotografato un giovane maschio

Dopo un decennio, un giovane maschio di giaguaro “nebuloso” è stato nuovamente fotografato tra le montagne dell’Honduras. Questi felini, noti per vivere in zone di alta quota immerse nella nebbia e tra nuvole basse, sono stati avvistati in un’area dove non si registrava un loro avvistamento da molto tempo. La presenza del felino si è verificata in un contesto di ripopolamento di questa specie nel territorio.