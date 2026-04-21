Il Centro della Musica cresce | Più concerti e partner è una scommessa vinta

Il Centro della Musica annuncia il consolidamento della propria attività, con un aumento di concerti e nuovi partner coinvolti. La rassegna musicale, giunta al quinto anno, viene riproposta con un programma più ampio rispetto alle edizioni precedenti. L'iniziativa, nata come una scommessa, continua a ricevere adesioni e a rafforzare la propria presenza nel panorama culturale locale.

“Questa rassegna è nata come una scommessa e possiamo dire di averla vinta: è giunta al quinto anno consecutivo e viene riproposta con un programma più ricco”. Così il direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti, Massimo Boffelli, illustra la nuova edizione de “Il Centro della Musica”, che propone otto concerti tra il 23 maggio e l’11 luglio il sabato pomeriggio al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. L’iniziativa, che nel tempo si è affermata ed è cresciuta, rappresenta una proposta consolidata promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Il cartellone offre un ampio spaccato di suoni, ritmi e colori ospitati in un luogo raccolto che esalta la dimensione intima dell’esibizione, favorendo un ascolto più diretto, quasi confidenziale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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