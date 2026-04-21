Un nuovo trend nel mondo della cura della pelle si basa sull'uso di un rullo di ghiaccio, un dispositivo ispirato alla crioterapia. Questo strumento combina il freddo e un massaggio linfatico, con l’obiettivo di decongestionare il viso e rendere i lineamenti più levigati. Sempre più persone lo adottano come parte della routine di bellezza quotidiana, apprezzandone le potenzialità per il viso.

Certo, le basse temperature e lo shock termico prodotto rimangono sfidanti sia per l'impatto che hanno sulla pelle, sia perché impongono delle accortezze durante l'utilizzo fondamentali per non rischiare di causare più danni che altro. Come suggerisce il nome, l'ice roller consiste di un tool simile a quelli dedicati al massaggio facciale con gua sha, alla cui estremità, anziché esserci una pietra di giada o quarzo, si trova un rullo ripieno di un liquido che, a basse temperature, si congela. Talvolta può anche trattarsi di un rullo in acciaio inossidabile che, parimenti, si raffredda conservando la temperatura per promuovere un massaggio crioterapico decongestionante degno dei migliori saloni di bellezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ice roller, i benefici per il viso del rullo di ghiaccio

Facial Ice Roller | Puff-Free, Glowing Skin in Seconds!

Notizie correlate

Leggi anche: Bye bye pelle lucida del viso. Il roller viso opacizzante più venduto è il segreto da portare sempre con te

Olio di rosa mosqueta, proprietà e benefici per corpo e visoIn effetti, i benefici dell'olio di rosa mosqueta sono tanti e si estendono a ogni branca del beauty.

Contenuti e approfondimenti

Ice roller, i benefici per il viso del rullo di ghiaccioI benefici che il ghiaccio ha sul viso sono qualcosa di portentoso. Che si decida di optare per una maschera crioterapica, di immergere la faccia in una ciotola piena di cubetti gelati e acqua – come ... vanityfair.it

Tonifica, rinfresca e riduce le rughe: l’ice roller è la nostra nuova ossessioneManeggevole e utilissimo, l’ice roller permette di alleviare i gonfiori del viso, drenando e defaticando il contorno occhi. La zona che entra a contatto con l’epidermide solitamente possiede un gel ... dilei.it