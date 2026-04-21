Una recente decisione della Corte di cassazione ha stabilito che i monopattini sono considerati veicoli a tutti gli effetti dal punto di vista del Codice della strada. La sentenza ha precisato che guidare un monopattino in stato di ebbrezza comporta le stesse conseguenze legali di guida sotto l’effetto di alcol per altri mezzi, come le biciclette o le automobili. La questione ha attirato l’attenzione sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza stradale.

I monopattini elettrici sono negli ultimi anni al centro del dibattito sulla sicurezza stradale: sono sempre di più sulle nostre strade e gli incidenti che li vedono coinvolti sono in fortissimo aumento. La risposta del Governo è stata quella di imporre a chi guida un monopattino elettrico la targa e l'assicurazione, proprio come già avviene per i motorini. Ma cosa succede se si guida un monopattino elettrico in stato di ebbrezza? E che succede se si guida una bicicletta dopo aver bevuto? Una recente sentenza della Cassazione fa ordine nella materia, ma resta un enorme vuoto legislativo irrisolto. La sentenza in questione è la 373912025 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata a novembre dell'anno scorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida in stato di ebbrezza: il paradosso di bici e monopattini

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