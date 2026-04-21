Guerlain Nerolia Vetiver | L’arte del mix olfattivo

Un nuovo profumo è stato lanciato sul mercato, combinando note di neroli e vetiver. La fragranza si presenta come un mix di aromi freschi e terrosi, pensato per un pubblico che cerca un profumo equilibrato. L’azienda produttrice ha aggiunto un’avvertenza riguardo ai link di affiliazione presenti nell’articolo, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per i lettori.

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