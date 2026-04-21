Una persona che svolge attività di guardia venatoria e ittica, senza precedenti penali e con una condotta di vita regolare, è stata decisa a perdere la licenza di caccia dopo un episodio di litigio con la moglie. L’individuo collabora con le forze di polizia ambientale nei controlli, spesso lavorando fianco a fianco con i forestali. La decisione è stata presa sulla base di un provvedimento amministrativo che ha revocato il titolo di licenza.

Condotta di vita specchiata. Nessun guaio con la giustizia penale. E, per volontariato, fa la guardia venatoria e ittica: ovvero spesso opera gomito a gomito nei controlli con la forestale. Eppure niente licenza di porto fucile uso caccia. Una decisione presa da prefettura e questura tre anni fa e ora avvallata dal Tar di Bologna. Era bastato un litigio con la consorte senza che ne sortisse alcun rivolo penale: era il maggio del 2023 e lei aveva chiamato i carabinieri salvo poi chiedere la revoca dell’intervento. I militari erano naturalmente andati lo stesso a dare un’occhiata alla residenza coniugale. E la conseguente annotazione aveva fatto il resto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guardia venatoria e ittica: "Giusto togliergli la licenza di caccia dopo un litigio con la moglie"

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