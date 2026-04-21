Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative al biennio 202627 e 202728, con scadenza di presentazione fissata al 16 marzo. Sono state individuate le scuole polo che si occupano di analizzare e valutare le domande degli aspiranti docenti. La fase di valutazione prosegue in queste settimane, con le scuole polo che stanno esaminando le richieste per le graduatorie aggiornate.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie GPS docenti 2026: quando saranno pubblicate?; Graduatorie GPS 2026: pubblicazione a breve? Entro il 30 Maggio le scuole polo devono terminare la fase di valutazione delle domande. Tutte le indicazioni utili in materia. Facciamo chiarezza insieme.

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Ciao a tutti* Sono uscite la graduatorie per gli assistenti di lingua in Francia. Volevo sapere in generale quanto "scorrono" queste graduatorie di solito Grazie;) facebook

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