gli album da ascoltare

Un album collaborativo può essere divisivo. Da un lato i fan esultano nel veder lavorare insieme due dei loro artisti preferiti, dall’altro temono un risultato inferiore alle attese. Nel caso dei beniamini dell’hip-hop Earl Sweatshirt e MIKE, un progetto congiunto appare naturale, viste le affinità nella produzione, nel flow e le collaborazioni passate. Grazie all’aggiunta del collettivo sperimentale SURF GANG, il risultato è affascinante ma anche controverso. La parte di MIKE, Pompeii, si apre con forza: The fall introduce atmosfere cupe e bassi distorti. Brani come Afro e Minty mostrano chimica e ritmo, con testi ironici costruiti su beat incisivi.🔗 Leggi su Internazionale.it

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