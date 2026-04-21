Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi si è trovato in difficoltà dopo una discussione con Alessandra Mussolini, che lo ha criticato duramente per aver suggerito a un altro concorrente di invitare una compagna nel suo letto, definendo l’episodio di cattivo gusto. Successivamente, Biancardi ha riferito di sentirsi sotto pressione, di voler uscire dalla casa e di aver avuto attacchi di panico.

Alessandra Mussolini ha criticato duramente Renato Biancardi al Grande Fratello Vip per aver detto a Raul di invitare Lucia Ilardo nel suo letto, l'ha trovata una caduta di stile, una cosa orrenda. Il gieffino le ha detto che come al solito si è intromessa, ha poi aggiunto: "Dici a me che non ti piace la mia frase?! E allora Lucia che la mattina bacia me e la sera bacia Raul?". Subito dopo è sbottato e le ha detto che dall'inizio fa brutte figure e si permettere di rompere a lui attaccandolo ogni giorno. Ad Alessandra Mussolini ha detto che è cattiva, perfida e maleducata e che non la tollera più. Renato Biancardi ha un crollo al...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Renato Biancardi in crisi dopo la lite con Alessandra: “Voglio uscire, ho gli attacchi di panico”

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