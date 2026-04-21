Geometrie nello spazio Supernova l’astro di Listone Giordano
Un nuovo modello di pavimento, chiamato Supernova, si ispira alle esplosioni stellari. Si tratta di una geometria che si sviluppa partendo da un punto centrale e si espande in tutte le direzioni, creando un effetto simile a quello di un universo in espansione. Questa soluzione, proposta da Listone Giordano, mira a rappresentare visivamente le dinamiche spaziali attraverso un design innovativo e suggestivo.
"Supernova è come l’esplosione di una stella. É un pavimento che parte da un punto e si estende nello spazio in tutte le direzioni, come un universo in espansione". Con queste parole l’architetto Pietro Olioso racconta il concept della nuova collezione proposta da Listone Giordano e Studio Oliosopatras in occasione della Milano Design Week 2026. Nuovo capitolo del progetto Listone Giordano Natural Genius, che promuove la sperimentazione e la ricerca creativa, Supernova allea la poesia della forma, la fisica della luce e l’expertise e la conoscenza tecnica dei pavimenti in legno del brand. É infatti, un parquet di Rovere di Fontaine colore Civita dalla geometria sinuosa, costituito da un unico modulo dai lati concavi e convessi, che si ripete ruotando e incastrandosi con sé stesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
La guerra senza limiti cinese: il confronto sarà nello spazio e nello spettro elettromagneticoUna petroliera si dirige senza controllo verso terra, arenandosi sulla spiaggia tra il terrore dei bagnanti.
Musk: 1 milione di satelliti per IA nello spazioElon Musk ha richiesto alla Federal Communications Commission l’autorizzazione per lanciare fino a un milione di satelliti in orbita bassa, destinati...