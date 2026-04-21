Geometrie nello spazio Supernova l’astro di Listone Giordano

Un nuovo modello di pavimento, chiamato Supernova, si ispira alle esplosioni stellari. Si tratta di una geometria che si sviluppa partendo da un punto centrale e si espande in tutte le direzioni, creando un effetto simile a quello di un universo in espansione. Questa soluzione, proposta da Listone Giordano, mira a rappresentare visivamente le dinamiche spaziali attraverso un design innovativo e suggestivo.

"Supernova è come l’esplosione di una stella. É un pavimento che parte da un punto e si estende nello spazio in tutte le direzioni, come un universo in espansione". Con queste parole l’architetto Pietro Olioso racconta il concept della nuova collezione proposta da Listone Giordano e Studio Oliosopatras in occasione della Milano Design Week 2026. Nuovo capitolo del progetto Listone Giordano Natural Genius, che promuove la sperimentazione e la ricerca creativa, Supernova allea la poesia della forma, la fisica della luce e l’expertise e la conoscenza tecnica dei pavimenti in legno del brand. É infatti, un parquet di Rovere di Fontaine colore Civita dalla geometria sinuosa, costituito da un unico modulo dai lati concavi e convessi, che si ripete ruotando e incastrandosi con sé stesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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