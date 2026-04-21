Fila ai Musei Vaticani? Occhio alle false divise che truffano i visitatori

Ogni giorno, molti visitatori si accalcano nelle code dei Musei Vaticani, un’immagine ormai familiare nel centro della città. Tuttavia, tra le persone in fila si verificano anche episodi di truffa, con individui che indossano false divise per ingannare i turisti e sottrarre denaro o beni. Questi comportamenti rischiano di rendere l’esperienza nei musei meno piacevole e più rischiosa per chi desidera visitare le principali attrazioni culturali.

La lunga fila davanti ai Musei Vaticani è da sempre uno degli scenari più riconoscibili della Capitale, ma proprio qui, tra attese e confusione, si inseriscono anche episodi poco chiari che rischiano di trasformare una visita culturale in un’esperienza negativa con truffe più o meno riconoscibili. Tra le tante segnalazioni e i casi più recenti, cresce l’attenzione su comportamenti sospetti che riguardano proprio chi è in coda. Il meccanismo delle finte “divise”: le truffe ai danni dei visitatori in fila ai Musei Vaticani. Secondo quanto emerso anche da un servizio d’inchiesta mandato in onda da Mi Manda Rai Tre di domenica 19 aprile, la truffa ai danni dei visitatori dei Musei Vaticani si basa su un approccio diretto e studiato.🔗 Leggi su Funweek.it

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Fila ai Musei Vaticani? Occhio alle false divise che truffano i visitatoriFila ai Musei Vaticani: tra attese e caos aumentano le truffe ai turisti, con comportamenti sospetti proprio mentre si è in coda. funweek.it

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