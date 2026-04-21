Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 21 aprile, va in onda su Rai 3 alle 21.00 un nuovo episodio del programma condotto da Salvo Sottile. La trasmissione, in programmazione ogni venerdì sera, porta in scena approfondimenti e ospiti. Questa sera, il talk show presenta anticipazioni sui temi trattati e invita personalità di spicco del panorama mediatico. La puntata si inserisce nel palinsesto serale della rete, offrendo un approfondimento sui temi di attualità.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 21 aprile. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 21 aprile 2026. Anticipazioni. È un’inchiesta sul dossier “mafia-appalti” e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad aprire il nuovo appuntamento con “Farwest”. Alcune intercettazioni coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli.🔗 Leggi su Tpi.it

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