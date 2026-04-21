Estrazioni Lotto 21 Aprile 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono state effettuate oggi 21 aprile 2026. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili per chi ha partecipato ai giochi. Le estrazioni si sono svolte come consueto e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo. I giocatori possono consultare i numeri estratti per verificare eventuali vincite.

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