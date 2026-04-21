Estrazioni Eurojackpot 21 Aprile 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

Nella giornata del 21 aprile 2026 sono state estratte le numerazioni ufficiali dell’Eurojackpot. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, insieme al dettaglio delle quote e del jackpot aggiornato. Sono stati resi noti anche i risultati delle estrazioni precedenti, con l’indicazione delle combinazioni estratte questa sera. I dettagli ufficiali sono disponibili sui canali di comunicazione dedicati all’estrazione.

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