Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare | ' La foresta pietrificata'

Una visita guidata nella tenuta di San Rossore permette di scoprire le aree naturali che si estendono fino alla spiaggia. Il percorso, riservato a gruppi accompagnati da guide autorizzate, attraversa diverse zone della foresta e del paesaggio circostante. Durante l’escursione, si può osservare la vegetazione tipica e le formazioni rocciose che caratterizzano il territorio, offrendo un’occasione di conoscenza diretta dell’ambiente naturale della zona.

Un “viaggio nella Natura del Parco” che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con guida autorizzata. È un itinerario pensato per scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino inizia da Cascine Vecchie e si inoltra tra foreste alluvionali e.🔗 Leggi su Pisatoday.it