Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Una visita guidata nella tenuta di San Rossore permette di esplorare i suoi spazi, estesi fino alla costa. Il percorso, riservato a gruppi accompagnati da guide autorizzate, attraversa diverse zone della riserva naturale e termina con un tratto che si affaccia sul mare. L’itinerario si svolge interamente all’interno della proprietà, senza lasciare i sentieri ufficiali o i percorsi consentiti.

Un “viaggio nella Natura del Parco” che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con guida autorizzata. È un itinerario pensato per scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino inizia da Cascine Vecchie e si inoltra tra foreste alluvionali e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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San Rossore, cuore di Pisa. A lezione con i dromedari. Si restaura la storica FattoriaIl Boschetto di San Rossore si rifà il look, preparandosi a ospitare le scolaresche che vorranno fare lezione con i dromedari. Nella Tenuta del Parco sono infatti cominciati in questi giorni i lavori ... lanazione.it

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