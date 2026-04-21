Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare
Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di esplorare l’intera area, raggiungendo anche la zona del mare. Il percorso si svolge all’interno del parco e segue sentieri riservati a guide autorizzate. La visita offre l’opportunità di scoprire diverse parti della tenuta, mantenendo il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale. L’attività è rivolta a gruppi organizzati che partecipano con accompagnatori qualificati.
Un “viaggio nella Natura del Parco” che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con guida autorizzata. È un itinerario pensato per scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino inizia da Cascine Vecchie e si inoltra tra foreste alluvionali e.🔗 Leggi su Pisatoday.it