Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di scoprire i paesaggi del parco attraversando l'intera area, fino alla riva del mare. Il percorso si svolge lungo sentieri accessibili esclusivamente con guida autorizzata, garantendo sicurezza e rispetto delle norme di tutela ambientale. L'itinerario offre l'opportunità di osservare da vicino la flora e la fauna locali, seguendo un tragitto studiato per preservare l'integrità del territorio.

Un “viaggio nella Natura del Parco” che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con guida autorizzata. È un itinerario pensato per scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino inizia da Cascine Vecchie e si inoltra tra foreste alluvionali e.🔗 Leggi su Pisatoday.it