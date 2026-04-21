Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la Sterpaia

Una visita alla Tenuta di San Rossore permette di scoprire un'area vasta che include le Cascine vecchie e la Sterpaia, elementi storici immersi nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Questa zona, frequentata da appassionati di natura e storia, si estende tra paesaggi naturali e tracce di un passato rurale, offrendo un itinerario tra ambienti selvaggi e testimonianze di epoche passate.

La Tenuta di San Rossore è il cuore pulsante del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: una meta amata da molti, ma che nasconde angoli segreti e storie millenarie poco conosciute. In questo itinerario si raggiunge la Zona Gialla (B) della Tenuta, un’area di straordinario valore.🔗 Leggi su Pisatoday.it Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare; Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la Sterpaia; Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e Cascine nuove; Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata'. Escursioni, laboratori e tour: San Rossore al centro della Festa dei Parchi 2024Pisa, 13 giugno 2024 – Escursione alle dune al tramonto, passeggiate in bici fino a Bocca di Serchio, visite guidate a Coltano e Calambrone, Tarta lab alla Lecciona, laboratori artistici sul lago di ... lanazione.it Escursione nella Tenuta di San Rossore ... fino al mare - facebook.com facebook