Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e Cascine nuove

Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di scoprire un territorio ricco di storia e natura, attraversando boschi e antiche cascine. La zona, frequentata da appassionati e visitatori, offre un percorso tra le strutture più vecchie e quelle più recenti, con dettagli e ambienti che raccontano il passato e l'evoluzione del luogo. La tenuta è un esempio di territorio che combina elementi rurali e naturalistici, ancora oggi visitabile e apprezzato.

La Tenuta di San Rossore è un luogo amato da molti, ma pochi ne conoscono davvero i segreti nascosti tra i boschi e le antiche cascine. Questa escursione arriva nel cuore pulsante del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, esplorando la Zona Gialla (B), dove la storia dell’uomo e la forza.🔗 Leggi su Pisatoday.it