Escursione in bici nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Da pisatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’escursione in bicicletta nella tenuta di San Rossore permette di esplorare la Zona Nord, un’area del parco caratterizzata da boschi e dune. Il percorso si svolge tra ambienti naturali ancora incontaminati, raggiungendo anche la zona del mare. La visita si svolge su strade e sentieri accessibili ai ciclisti, offrendo un modo diretto per conoscere il paesaggio e la biodiversità del parco.

C’è un modo unico per scoprire l’anima selvaggia del Parco: pedalare dove il bosco incontra le dune. Questo tour in bicicletta è un viaggio nella Zona Nord, un’area dominata dal silenzio e dalla natura incontaminata, accessibile grazie alla libertà delle due ruote.Il viaggio inizia da La Sterpaia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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