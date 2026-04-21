Escursione in bici nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Un’escursione in bicicletta nella tenuta di San Rossore permette di esplorare la Zona Nord, un’area del parco caratterizzata da boschi e dune. Il percorso si svolge tra ambienti naturali ancora incontaminati, raggiungendo anche la zona del mare. La visita si svolge su strade e sentieri accessibili ai ciclisti, offrendo un modo diretto per conoscere il paesaggio e la biodiversità del parco.

C’è un modo unico per scoprire l’anima selvaggia del Parco: pedalare dove il bosco incontra le dune. Questo tour in bicicletta è un viaggio nella Zona Nord, un’area dominata dal silenzio e dalla natura incontaminata, accessibile grazie alla libertà delle due ruote.Il viaggio inizia da La Sterpaia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mareQuesto itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di...