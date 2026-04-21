Escursione in bici nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Un'escursione in bicicletta nella tenuta di San Rossore permette di esplorare la zona Nord del parco, un'area caratterizzata da boschi e dune che si affacciano sul mare. Il percorso si svolge attraverso ambienti naturali ancora intatti, dove il silenzio è rotto solo dal rumore delle ruote. L’itinerario permette di raggiungere le zone più vicine alla costa, offrendo un modo diretto e accessibile per scoprire il paesaggio selvaggio del parco.

C’è un modo unico per scoprire l’anima selvaggia del Parco: pedalare dove il bosco incontra le dune. Questo tour in bicicletta è un viaggio nella Zona Nord, un’area dominata dal silenzio e dalla natura incontaminata, accessibile grazie alla libertà delle due ruote.Il viaggio inizia da La Sterpaia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mareQuesto itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di...