Escursione in bici nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Da pisatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'escursione in bicicletta nella tenuta di San Rossore permette di esplorare la zona Nord del parco, un'area caratterizzata da boschi e dune che si affacciano sul mare. Il percorso si svolge attraverso ambienti naturali ancora intatti, dove il silenzio è rotto solo dal rumore delle ruote. L’itinerario permette di raggiungere le zone più vicine alla costa, offrendo un modo diretto e accessibile per scoprire il paesaggio selvaggio del parco.

C’è un modo unico per scoprire l’anima selvaggia del Parco: pedalare dove il bosco incontra le dune. Questo tour in bicicletta è un viaggio nella Zona Nord, un’area dominata dal silenzio e dalla natura incontaminata, accessibile grazie alla libertà delle due ruote.Il viaggio inizia da La Sterpaia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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