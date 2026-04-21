Escarpeit Sneakers Calvin Klein Jeans Low | Ne vale la pena?

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle scamosciata e suola caramello: l’analisi dei materiali. L’estetica di questa sneaker Calvin Klein Jeans si gioca interamente sul contrasto materico e cromatico tra la tomaia e la parte inferiore della scarpa. La scelta della pelle scamosciata nera per la parte superiore conferisce al modello un aspetto opaco e strutturato, tipico delle calzature low profile che cercano un equilibrio tra il look casual e quello leggermente più ricercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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