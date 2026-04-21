Durante le recenti elezioni per la FIGC, Franco Ordine ha espresso dubbi riguardo alla candidatura di alcuni club, suggerendo che le operazioni siano state influenzate da Giuseppe Marotta, attuale dirigente di uno dei club coinvolti. Secondo l'analista, le due squadre sarebbero state condotte in modo da favorire determinati interessi, lasciando intendere un possibile intervento del dirigente nelle dinamiche elettorali. La vicenda ha sollevato discussioni tra gli addetti ai lavori sulla trasparenza del processo elettorale.

Prosegue la corsa alle prossime elezioni della Figc, in programma il prossimo 22 giugno. Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI dal 2013 al 2025. Dopo la mancata qualificazione della Nazionale al terzo mondiale consecutivo e le conseguenti dimissioni di Gabriele Gravina, si apre una fase molto delicata per il nostro calcio, che ha bisogno di essere rilanciato dopo anni bui. In merito alla questione si è espresso anche il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto durante 'Numer1', podcast condotto da Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni. Di seguito, un estratto del suo interessante commento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Elezioni Figc, Ordine: “Milan e Juventus sono state portate a spasso da Marotta. Vi spiego perché”

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