È Sempre Cartabianca | Gianfranco Fini Gianrico Carofiglio e Alessio Boni tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rete 4 torna il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti ci sono ex politici, giuristi e attori italiani, pronti a discutere di temi di attualità. Il talk si propone di affrontare le ultime notizie e le questioni più dibattute del momento con interviste e confronti diretti. L’appuntamento è fissato per questa sera in prima serata.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 21 aprile, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 21 aprile 2026. Al centro della puntata, la complessa situazione in Medio Oriente: mentre il presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all’Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull’economia e sul commercio globale. Spazio poi alla politica nazionale, con un approfondimento sul dibattito interno alla maggioranza in merito alla manifestazione di sabato della Lega, con i Patrioti europei, e al decreto sicurezza.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni tra gli ospiti

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