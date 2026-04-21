È sempre Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 aprile su Rete 4

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 aprile 2026 su Rete 4. Questa sera, martedì 21 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 21 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.🔗 Leggi su Tpi.it

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