Dopo lo Stecco Gelatomerenda Plasmon e Sammontana preparano una grande sorpresa per l’estate

Con l’arrivo della primavera, due aziende italiane di prodotti alimentari annunciano una collaborazione destinata a sorprendere i consumatori. Dopo il lancio dello Stecco Gelatomerenda, le aziende hanno deciso di unire le forze per proporre una novità che si rivolge sia ai più giovani che agli adulti. La proposta sarà disponibile durante la stagione estiva 2026, anticipando le abitudini di consumo tipiche di quel periodo.

Una novità golosissima è in arrivo con il sopraggiungere della bella stagione: Sammontana e Plasmon si uniscono per una collaborazione destinata a essere amatissima da grandi e piccini in questa primavera estate 2026. Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, torna lo Stecco Gelatomerenda nato dalla partnership fra due dei brand più iconici e popolari tra le famiglie italiane: l’inconfondibile gusto di gelato e biscotto Plasmon, racchiuso tra due fragranti biscotti, è pronto quindi ad addolcire di nuovo le nostre merende estive; sarà presto disponibile nei bar nel formato da 47 grammi e nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata nella confezione da quattro stecchi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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