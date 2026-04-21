Un nuovo set di fragranze, Dolce & Gabbana Devotion Intense, è ora disponibile, comprendente una bottiglia da 100 ml e una da 10 ml. L'articolo include un avviso di affiliazione, informando che si potrebbero ricevere commissioni sui acquisti effettuati tramite i link forniti, senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente. La comunicazione evidenzia anche la presenza di link di affiliazione nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il cuore di Devotion Intense: agrumi, arancio bianco e vaniglia. L’esperienza olfattiva racchiusa in questo set firmato Dolce & Gabbana si apre con una narrazione sensoriale che gioca su contrasti ben definiti, partendo da un debutto mondiale pensato per evocare sensazioni straordinarie. La struttura della fragranza è stata concepita per accompagnare l’estetica della collezione di borse omonima, trasportando chi la indossa in un mondo di alta profumeria dove ogni nota ha un ruolo preciso nel costruire l’identità del profumo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolce & Gabbana Devotion Intense: Guida al Set 100ml + 10ml

Dolce Gabbana Devotion Intense

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