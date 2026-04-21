Il governo ha deciso di non approvare emendamenti o un nuovo decreto riguardo al Decreto Sicurezza. Questa scelta mira a risolvere la situazione di stallo legata alla norma che offre incentivi agli avvocati coinvolti nel rimpatrio volontario dei loro assistiti. Nessuna modifica sarà apportata al testo attuale, lasciando invariata la formulazione della legge. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul percorso legislativo.

AGI - Nessun emendamento e nuovo decreto. È questa la strada scelta dal governo per uscire dall'impasse che si è venuta a creare sulla norma che prevede incentivi agli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario dei loro assistiti. La decisione è maturata dopo la scelta di non intervenire con un emendamento correttivo, come era sembrato subito dopo l'incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto apprende l'AGI, il nuovo decreto legge sarà portato al Consiglio dei ministri di oggi o a quello programmato domani. Governo e centrodestra decideranno il da farsi nelle prossime ore, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del centrodestra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Verso un nuovo decreto; Dl Sicurezza, opposizioni contro l'esame-lampo alla Camera: Una farsa, azzerato Parlamento. Pd e Avs scrivono a Fontana; Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Mattarella ferma tutto; La Giornata Parlamentare. DL sicurezza, l'altolà di Mattarella. Crosetto: A Hormuz anche senza mandato Onu.

Decreto Sicurezza, arriva lo stop di Sergio Mattarella: cosa succede ora?Il nuovo Decreto Sicurezza prevede un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti, questa norma, però, non ha ottenuto il benestare di Sergio Mattarella, non intenzionato dunque a firm ... notizie.it

Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza sta pensando a una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it

È stato convocato per giovedì mattina in Prefettura, a Matera, il comitato provinciale per l’ordine e la pubblica sicurezza - facebook.com facebook

Daniele Compatangelo ricostruisce l'attentato a Trump: "Dubbi sull'operato della sicurezza". #inonda x.com