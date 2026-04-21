Nella sala Tirreno si è svolta la cerimonia di chiusura della prima edizione del premio internazionale di poesia ’La sorgente di Castalia’, organizzata dal Kiwanis Club Follonica. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco e altri rappresentanti locali. Durante l’evento, sono stati premiati i migliori poeti e sono stati acquistati alcuni modelli di culle termiche destinate alla conservazione di prodotti alimentari.

Con la cerimonia che si è tenuta nella sala Tirreno alla presenza del sindaco Matteo Buoncristiani, il Kiwanis Club Follonica ha chiuso la prima edizione del premio internazionale di poesia ’La sorgente di Castalia’. Il successo della manifestazione deve molto alla fondamentale guida di Loriano Lotti, del Kiwanis di Follonica, responsabile del premio e presidente di giuria, che ha coordinato l’intera macchina organizzativa. "L’obiettivo della manifestazione è stato raggiunto – dicono gli organizzatori –, poichè si è riusciti a coniugare il rigore della competizione letteraria con una profonda mission di solidarietà promossa dal Kiwanis Club Follonica guidato dalla presidente Carla Moscatelli, con il patrocinio del Comune di Follonica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura e solidarietà a braccetto. Il Kiwanis premia le migliori poesie e acquista speciali culle termiche

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