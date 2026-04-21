Crisi umanitaria Saharawi Modena al fianco della popolazione

A Modena si intensifica l’impegno a favore del popolo Saharawi, con iniziative volte a sostenere la comunità che da anni aspetta di avere una propria patria. La città ha deciso di rafforzare le misure di assistenza in un periodo in cui gli aiuti umanitari provenienti dall’estero sono diminuiti. La crisi umanitaria Saharawi resta al centro delle azioni locali, con l’obiettivo di fornire supporto continuo alle persone coinvolte.

Proseguire e rafforzare il sostegno al popolo Saharawi e alla causa di una comunità che da decenni attende di avere una propria patria, in un momento segnato dalla riduzione degli aiuti umanitari. In questo quadro si inserisce la missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna nei campi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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