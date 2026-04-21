La Cremonese si trova a dover segnare di più per evitare la retrocessione, con un attacco che fatica a trovare il gol. Nel ritorno in campo sono state realizzate solo sei reti, mentre il recupero di Jamie Vardy si rivela ancora lontano dall’essere completo. Il giocatore continuerà a rimanere fuori a causa di un infortunio, lasciando i grigiorossi senza una pedina importante in fase offensiva.

"Ci manca quel centimetro che vale i tre punti" ha sintetizzato Federico Bonazzoli, dopo il pari interno contro il Torino. E quel centimetro si chiama: gol. Il tema è arcinoto, e spiega pure il crollo che ha portato la Cremonese in piena lotta retrocessione. Non è l’unico limite, ma è il più impattante. Lì, più prima che poi, bisogna svoltare, non si scappa. Lo dicono i numeri: una vittoria e tre pareggi con soli 6 gol segnati nel girone di ritorno. L’unico successo, a Parma, sempre più pesante nella sfida a distanza col Lecce, è arrivato all’alba della reggenza Giampaolo, nella gara più produttiva e convincente, ma senza i gol degli attaccanti (segnarono Maleh e Vandeputte).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, per salvarsi servono i gol: attacco in difficoltà e Vardy ancora ai box

Cremonese-Atalanta, l'intervista di Jamie Vardy a Sky Sport | Serie A

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